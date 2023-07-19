وزير العدل اللبناني السابق: إيقاف هانيبال دون محاكمة خلال 8 سنوات انتقام وموقف سياسي

ليبيا – أكد وزير العدل السابق عضو مجلس النواب اللبناني أشرف الريفي أن إيقاف هانيبال نجل الرئيس السابق معمر القذافي دون محاكمة لمدة 8 سنوات أمر غير مقبول.

الريفي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “ناشطون لبنانيون”،قال:” هانيبال اليوم هو مضرب عن الطعام وعن تناول الأدوية، برأيي أنّ إبقاءه موقوفا دون محاكمة خلال 8 سنوات غير مقبول نهائيا وهذه ليست عدالة،هذا انتقام وموقف سياسي”.

وأضاف :”ونحن نعرف من أصدر هذا القرار إنما المسؤولية تتحملها الدولة اللبنانية كاملة”.

ودعا الدولة اللبنانية للتسريع بالمحاكمة إذا فعلا لديهم أسباب موجبة وإلا فإخلاء سبيله،مؤكدا أن ليبيا هي دولة عربية عزيزة علينا وسابقا كانت إلى جانب لبنان ونحن اليوم نريد التمهيد لعلاقات طبيعية وإيجابية مع ليبيا وحقهم الطبيعي أن يطالبوا به لأنه لو كان عندنا ما يقتضي المحاكمة كان قد حصل ذلك منذ 8 سنوات،وإبقاءه طيلة هذه الفترة دون محاكمة فهذا لا يقره لا عدل ولا قانون ولا دستور.

وطالب الريفي بإخلاء سبيل هانيبال فورا،مختتما :” عليكم إطلاق صراح هانيبال طالما إنكم لا تجرؤون على محاكمته وهم يعرفون أنه عندما حصلت الحادثة كان عمره سنة أو اثنتين، فكفى إساءة لعلاقاتنا مع أشقائنا العرب،ونحن نحترم الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ونحن مصرون إذ كانت لديكم معطيات تفضلوا وحاكموه، ولكن لا تستطيعون إيقافه منذ 8 سنوات إلى اليوم من دون محاكمة”.