استشهاد 3 جنود ليبيين أثناء التصدي لهجوم مسلح في منطقة الجنوب الغربي

شيعت الكتيبة 177 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية، جثامين 3 من جنودها، لقوا مصرعهم أثناء تأدية واجبهم الوطني، بالتصدي لمجموعات مسلحة في الجنوب الغربي.

وقال بيان الكتيبة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن العناصر المسلحة كانت تمهد الطريق للتمركز والسيطرة على مؤسسات سيادية واستراتيجية بالجنوب الغربي الليبي.

وبحسب البيان، الشهداء الأبرار هم:

جندي محمد أحمد إبراهيم عمر.

جندي نورالدين صالح عبدالرحمن محمد.

جندي الدليل علي حمودة حسن.

وجاء في البيان: “بهذا المصاب الجلل ينعى آمر الكتيبة عقيد خليفة علي محمد الصغير، هؤلاء الأبطال ويعزي أهلهم وذويهم ورفاقهم وكل ضباط وافراد الجيش العربي الليبي البطل”.

وتابع: “نؤكد بهذه المناسبة على افتخارنا واعتزازنا بتضحيات ضباط وأفراد القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، والذين هزموا أعتى التنظيمات الإرهابية في العالم، ولا زالوا يواجهون على مدى عقد من الزمان خطر التنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات التهريب والاتجار بالبشر، بأقل الإمكانيات، وفي ظل حصار داخلي وخارجي يستهدف مؤسستنا العسكرية، ومن وراءها وحدة وسيادة بلادنا”.