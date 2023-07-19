لجنة “5+5” تبحث القضايا الأمنية مع الحكومة الفرنسية بحضور “الناظوري” و”الحداد”

الوطن| رصد

قام أعضاء اللجنة العسكرية (5+5)، والفريقين رئيسي الأركان العامة للجيش الليبي بالمنطقة الغربية محمد الحداد، ونظيره بالمنطقة الشرقية عبد الرازق الناظوري، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية للعاصمة الفرنسية باريس؛ تلبيةً لدعوة من الحكومة الفرنسية.

وتناول اللقاء بحث العديد من القضايا الأمنية، ومن ضمنها وسائل دعم تشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة، ودعم عمل اللجنة العسكرية(5+5) في تنفيذ باقي بنود وقف إطلاق النار، والتحضير للاجتماع القادم في بنغازي، وغيرها من القضايا التي تهم أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، واحترام السيادة الكاملة للدولة الليبية على أراضيها.

وعلى هامش الزيارة قام أعضاء لجنة 5+5 والفريقين رئيسي الأركان الناظوري والحداد بزيارة إلى السفارة الليبية والملحقية العسكرية لدىالجمهورية الفرنسية، وكان في استقبالهم السفير خالد كاجيجي وعدد من موظفي السفارة.

مثنيين على دور السفارة بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الليبيين المقيمين بالجمهورية الفرنسية.