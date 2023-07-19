لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وتونس

تستعد السلطات الليبية والتونسية لعقد اللجنة العليا المشتركة بعد فترة طويلة من انقطاع أعمالها وسط ترقب مجتمع الأعمال بين البلدين لقرارات جديدة تدفع التعاون الاقتصادي في البلدين.

وقد استقبل، السبت الماضي، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج سفير تونس لدى دولة ليبيا الأسعد العجيل بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي، وذلك لمتابعة الحركة التجارية عبر المنافذ البرية المشتركة وتسهيل إجراءات العبور للمواطنين والبضائع والخدمات من الجانبين.

كما تطرق اللقاء وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد الليبية على موقعها الرسمي إلى الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودعم أصحاب الأعمال والشركات في كلا البلدين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

وتمثل استعادة العلاقات التجارية مع ليبيا بذات الزخم السابق للثورات بين البلدين أبرز مطالب المتعاملين الاقتصاديين الذين يطالبون بإجراءات تحفيزية تسهل تدفق السلع والأشخاص بين تونس وجارتها الجنوبية.