بوراس: اجتماع باريس يأتي في إطار التنافس الدولي الواضح على إدارة الأزمة في ليبيا

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بو راس،أن الوساطات الدولية في الملف الليبي لم تعد قادرة على معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الدولة الليبية طالما لم يقرر الليبيون أنفسهم اتخاذ خطوة لإصلاح ما تم إفساده طوال السنين الماضية جراء التدخلات الأجنبية.

بوراس أشارت في تصريحات لـ”عربي21″ إلى أن ما تقوم به فرنسا اليوم بين المعسكرين في غرب وشرق البلاد على الصعيد الأمني خطوة دبلوماسية ترى باريس نفسها فيه كإحدى الدول المؤثرة في إفريقيا والتي تواجه تمردا في بعض الدول الإفريقية، وفق قولها.

وأضافت: “في كل الأحوال فرنسا إحدى الدول التي شاركت عسكريا في نجاح الثورة وإسقاط النظام السابق، ومن الدول التي لديها طموح في أن تستثمر في ليبيا خبرتها في المجال العسكري والأمني، وتحاول دائما من خلال برامجها الثقافية إعطاء طابع الدول الفرانكوفونية لليبيا وضمها من ضمن شبكتها”.

وبخصوص اجتماع العسكريين هناك قالت بوراس: “يأتي هذا الاجتماع في إطار التنافس الواضح بين أعضاء مجلس الأمن على إدارة الأزمة في ليبيا كل وفق ما يخدم مصالحه الجيوسياسية”.