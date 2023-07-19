لمواصلة البحث عنها.. الخارجية تنسق لسفر أقارب الحاجة “برنية” للسعودية

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية إنها نسقت عن طريق إدارة الشؤون القنصلية، اليوم الأربعاء سفر أفراد من أسرة الحاجة “برنية مصباح الثابت” إلى السعودية، وقامت إدارة المراسم بوزارة الخارجية بتوديع أسرة الحاجة بمطار معيتيقة.

وذكرت الوزارة أنها قامت خلال الأيام الماضية بتسهيل إجراءات سفرهم وحصولهم على تأشيرات الدخول للسعودية، عبر تعاون وتنسيق سفارتي دولة ليبيا في الرياض وتونس، والقنصلية الليبية بجدة، بالإضافة إلى السفارة السعودية في تونس، وهيئة شؤون الحج والعمرة.

وأشارت إلى ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتكثيف جهود البحث عن والدتهم المفقودة منذ قرابة شهر أثناء تأديتها مناسك الحج، وأن تتولى الجهات الحكومية المعنية التنسيق فيما بينها، والتنسيق مع السلطات السعودية على أعلى المستويات.

ولفتت إلى أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، أصدرت تعليماتها للإدارات المختصة بالوزارة، منذ الإعلان عن فقدان الحاجة برنية الثابت بالعمل بشكل متواصل مع سفارة وقنصلية دولة ليبيا بالمملكة العربية السعودية وتقديم كافة التسهيلات للجهات الحكومية الليبية المعنية، والتواصل مع السلطات السعودية، وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة استمرار الاتصالات والتنسيق المباشر مع السلطات السعودية المختصة بالخصوص.

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