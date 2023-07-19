افتتاح معرض المنتجات الليبية بمقر مركز التسوق “جالاريا” في بلغراد

الوطن| رصد

انطلقت فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي، في العاصمة الصربية بلغراد، بحضور السفير الليبي لدى صربيا محمد بن غلبون،ومدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب، ورئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ونائب رئيس مجلس الشعب الصربي أسامةزوكورليتش، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في صربيا.

واحتوى المعرض على المنتجات الطبيعية الليبية المميزة، مثل زيت الزيتون والتمور والعسل، ومنتجات الألبان والأسماك المعبأة والمصنعة فيليبيا.

ويستمر المعرض حتى الـ23 من الشهر الجاري باستضافة من السفارة الليبية في بلغراد، وتنظيم مركز تنمية الصادرات وشركة سبيس للمعارض، وبرعاية الهيئة العامة للمعارض