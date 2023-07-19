بدر الدين التومي يبحث مع 17 عميد بلدية استلام سياراتهم 

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “بدر الدين التومي”، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع عمداء 17 بلدية لمناقشة كيفية استلام السيارات لعمداء والأعضاء الحرس البلدي والإصحاح البيئي .

وشارك في الاجتماع عمداء بلديات (صرمان، صبراتة، الزاوية الغرب، الزاوية الجنوب، الأصابعة، الجميل، مزدة، زوارة، المنشية الجميل، رقدالين، وازن، العجيلات، ظاهر الجبل، الناصرية، العامرية ككله، الزاوية، الرحيبات).

وتناول الاجتماع مناقشة ميزانية التنمية الخاصة بمشروعات عودة الحياة، وكذلك المشاريع المقامة بالبلديات، كما تمت مراجعة الاجراءات المتعلقة بالمشروعات المقامة بكل بلدية، والتحقق من نسب الانجاز الفعلية للمشروعات تحت التنفيذ ومتابعة الاجراءات الخاصة بالمشروعات التي تحت التعاقد.

كما تمت مناقشة الاولويات الخاصة بالبلديات فيما يتعلق بحل المختنقات العاجلة، وكافة المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه البلديات، ونوقش أيضًا آلية صرف ميزانية الباب الثاني، واستعرض معالي الوزير جانب استلام الصكوك لكل بلدية.

كما استمع الوزير خلال الاجتماع إلى وجهات نظر ومناقشة اولويات التي تحتاجها كل بلدية من ناحية اختلاف الطبيعة الجغرافية، وأكد لهم أن وزارة الحكم المحلي سوف تقوم بحل جميع هذه المشاكل و توفير الدعم التي تحتاجه كل بلدية.