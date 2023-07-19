الإمداد الطبي: تسلّم شحنة من أدوية زراعة الكلى لأول مرة منذ سنوات

أعلن جهاز الإمداد الطبي تسلّم مخازنه شحنة من أدوية زراعة الكلى نوع Ciclosporina الموردة من شركة Basi المصنعة في البرتغال.

وقال مدير إدارة المخازن والتوزيع بالجهاز، إن هذا النوع من الأدوية يورد لأول مرة منذ عام 2019، مشيرا إلى قيام المختصين بحفظه إلى حين منح الإذن لتوزيعه من قبل الجهات الرقابية المختصة بعد خضوعه للمعايرة.

وأفاد الإمداد الطبي أن حكومة الوحدة الوطنية أولت اهتماما خاصا بتوفير هذا النوع من الأدوية خدمة لمرضى الكلى وللمساهمة في تخفيف معاناتهم.