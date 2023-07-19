| اتحاد ملاك السفن: إطلاق نار من مدفع رشاش من زورق دورية ليبي شمال مصراتة على سفينة صيد

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2023/07/19 على الساعة 18:35

(وكالة نوفا الإيطالية): صرح رئيس اتحاد مالكي السفن في صقلية فابيو ميكاليزي، اليوم الثلاثاء، أن زورق دورية ليبي “أطلق نيران مدفع رشاش على سفينة صيد تابعة للبحرية في سيراكيوزا في المياه الدولية، على بعد 94 ميلاً شمال مصراتة – في طرابلس – مما ألحق أضرارًا بالسفينة التي لا يمكن السيطرة عليها”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأشار ميكاليزي، في تصريحات لـ”نوفا”، إلى أن هناك ستة من أفراد الطاقم على متن سفينة الصيد أوريزونتي، موضحا أن القبطان “أصيب وتلقى الإسعافات الأولية من أفراد الطاقم الآخرين، وجميعهم من سيراكيوزا. لقد أبلغنا السلطات الإيطالية التي أرسلت مروحية وترسل لنا سفينة لمساعدة سفينة الصيد”.

وتابع “أطلق الموظفون الموجودون على متن زورق الدورية الليبي الذي تبرعت به إيطاليا نيران مدافع رشاشة، ثم انضموا إلى قارب الصيد ثم صعدوا إلى المركب حيث أخذوا بطاقة القمر الصناعي”، موضحا أنه “سيتم تقديم شكوى إلى النيابة العامة في روما وكاتانيا لأن ما حدث يعتبر عملاً من أعمال القرصنة”.

وكالة نوفا الإيطالية، 18/07/2023