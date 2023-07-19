المرعاش: الدبيبة وعد زعماء الميليشيات بملايين الدولارات ومناصب دبلوماسية مقابل تفكيك تشكيلاتهم

ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي كامل المرعاش، إن تهديد رئيس مجلس الدولة خالد المشري باستخدام مصطلح الصدام العسكري هو مجرد فقاعة بالون ليس لها أي أثر؛ لأن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في طريق عقد صفقة بينه وبين بعض الميليشيات التي تمردت عليه، وهربت إلى خارج طرابلس.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، لفت إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن الدبيبة وعد زعماء الميليشيات هذه بأموال طائلة بملايين الدولارات ومناصب دبلوماسية في الخارج مقابل تفكيك تشكيلاتهم العسكرية وانضواء عناصرهم تحت قيادات ميليشيات موالية له في مصراتة وطرابلس.