رئيس المجلس الأعلى و”باتيلي” يؤكدان وحدة القضاء الليبي واستقلاله

أكد لقاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مفتاح محمد القوي، والمبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، على وحدة القضاء الليبي واستقلاله.

والتقى رئيس المجلس، أمس الثلاثاء في مكتبه، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لبحث موضوعات عدة عامة، ولا سيما في الشؤون القضائية.

وأشار البيان إلى إشادة القوي بجهود المبعوث الأممي من أجل دعم الاستقرار وسيادة القانون.

وزار باتيلي المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، في مايو الماضي، حيث كان في استقباله مفتاح القوي الذي قدم إحاطة موجزة حول عمل ومهام المجلس الأعلى للقضاء، والدور المناط بالهيئات القضائية في ترسيخ نصوص القوانين واللوائح والتشريعات في عديد المسائل، ولا سيما مجريات العملية الانتخابية في ليبيا.

وتطرق مفتاح القوي، خلال حديثه، إلى دور اللجان المتخصصة بالمجلس الأعلى للقضاء في ملفي حقوق الإنسان والسجون، والخطوات التي يتخذها المجلس في إطار الاختصاصات المخولة له.

قال باتيلي، عبر حسابه على تويتر، آنذاك، إنه ناقش مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الدور المهم للسلطة القضائية في العملية الانتخابية، وفي مجال حماية حقوق الإنسان.

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وعبر عن تطلعه إلى إجراء مشاورات منتظمة مع المجلس، وجميع الفاعلين والفرقاء في ليبيا.