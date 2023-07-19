معلّى: من مصلحة ليبيا وتونس تجاوز الخلافات بسبب المصالح الاقتصادية بينهما

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي المختص في الشأن الليبيّ غازي معلّى، إن من مصلحة ليبيا وتونس تجاوز أي نوع من الخلافات واستغلال الانعقاد المرتقب للجنة العليا المشتركة من أجل وضع خريطة طريق جديدة للمصالح الاقتصادية الثنائية.

وأكد معلّى في تصريحات صحفية أن سلطات البلدين مطالبة بالمرور إلى مرحلة التحالف الاقتصادي الاستراتيجي في ظل منافسة شرسة في المنطقة على تقاسم المغانم الاقتصادية في قطاعات استراتيجية على غرار الطاقة.

وأشار إلى أن السلطات التونسية مطالبة بالتعامل مع الملف الليبي على أنه ملف داخلي نظراً لارتباط مصالح البلدين.