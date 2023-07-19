آمر الكتيبة 177 مشاة: جنودنا تصدوا لمجموعات مسلحة ودماؤهم لن تذهب سدى

شيعت الكتيبة 177 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية جثامين 3 من جنودها.

وقالت الكتيبة 177 مشاة في بيان إن الجندي محمد أحمد إبراهيم عمر ، والجندي نورالدين صالح عبدالرحمن محمد ، والجندي الدليل علي حمودة حسن لاقوا ربهم أثناء تأدية واجبهم الوطني بالتصدي لمجموعات مسلحة كانت تمهد الطريق وتحاول التمركز للسيطرة على مؤسسات سيادية واستراتيجية بالجنوب الغربي.

ونعى آمر الكتيبة عقيد خليفة علي محمد الصغير الجنود وقدم التعزية إلى ذويهم ورفاقهم وكل ضباط وأفراد الجيش العربي الليبي، معربا عن مشاركتهم الحزن والأسى في هذا الفقد العزيز، والذي لن يذهب سدى.

وأكد الصغير الافتخار والاعتزاز بتضحيات ضباط وأفراد القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، والذين هزموا أعتى التنظيمات الإرهابية في العالم، ولا زالوا يواجهون على مدى عقد من الزمان خطر التنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات التهريب والاتجار بالبشر بأقل الإمكانيات وفي ظل حصار داخلي وخارجي يستهدف المؤسسة العسكرية ومن ورائها وحدة وسيادة بلادنا.