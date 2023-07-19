معلى: الوضع بين الدبيبة وأعضاء مجلس الدولة أصبح متوتراً للغاية في طرابلس

ليبيا – رأى الباحث السياسي المتخصص في الشأن الليبي غازي معلى أن الصراع الحالي تطور ولم يعد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري فحسب، بل بين الدبيبة ومجلس الدولة، حيث يسيطر المشري على المجلس وله كتلة فيها 25 أو أكثر من الأعضاء وبقية الأعضاء يرون أن الدبيبة تجاوز كل الحدود.

معلى وفي تصريح خاصة لموقع “اندبندنت عربية”قال:” ينبغي ألا ننسى أن بقية الكتل في المجلس الأعلى للدولة لديها ارتباطات خارجية وداخلية، وهي كتل دخلت مرحلة من اليأس في التوصل لأي اتفاق أو مكاسب مع الدبيبة خصوصا بعد حجب رواتب أعضاء المجلس وهو ما يعني أن الوضع أصبح متوتراً للغاية في طرابلس وفرص التوصل إلى حل تبدو ضئيلة”.

وشدد على أن الأتراك سيكون لهم دور جوهري في تهدئة الوضع الآن في الغرب الليبي، لكن عندما تصل العلاقة بين الأخوة إلى عداوة كبيرة يصبح من الصعب على طرف أجنبي أن يُقرب بينهم لا سيما أن تركيا دولة تبحث عن مصالحها فقط.