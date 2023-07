توجه أفراد من أسرة الحاجة المفقودة برنية الثابت اليوم الأربعاء إلى السعودية، وذلك في إطار جهود البحث عنها.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن الوزارة سهلت سفر أفراد الأسرة عبر تسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرات دخول السعودية.

وذكر المكتب الإعلامي أن رئيس الحكومة أصدر تعليماته بتكثيف جهود البحث عن الحاجة برنية الثابت، وأن تتولى الجهات الحكومية المعنية التنسيق مع السلطات السعودية على أعلى المستويات.

وتابع المكتب الإعلامي أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع السفارة والقنصلية الليبية في السعودية والتواصل مع السلطات السعودية، لمعرفة مصير الحاجة برنية.

وأكد المكتب الإعلامي أن الوزارة مستمرة في اتصالاتها والتنسيق المباشر مع السلطات السعودية المختصة بالخصوص.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وجه اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف البحث الحاجة برنية.

وأثارت قصّة الحاجة برنية تعاطفا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى خروج مظاهرات في عدة مدن تطالب السلطات بتكثيف البحث وإيجاد الحلول الفورية.

وفقدت الحاجة برنية في 14 يونيو الماضي عند الساعة الـ11 صباحا بجوار فندق أنجم قرب الحرم المكي، حين كانت برفقة ابنها

المصدر: وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار

The post أسرة الحاجة “برنية الثابت” تتوجه إلى السعودية للبحث عنها appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار