“المنفي” يبحث مع القيادات الأمنية مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً للتباحث حول بعض الأمور الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود الليبية.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات فريق أول حسين العائب، وآمر قوة مكافحة الإرهاب لواء محمد الزين، ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية لواء نوري شراطه، ومستشار رئاسة الأركان العامة للشؤون الأمنية وأمن الحدود لواء محمد أبوبكر لاكري، ورئيس غرفة عمليات الجيش برئاسة الأركان لواء عبدالفتاح البلوق، ورئيس جهاز خفر السواحل لواء صلاح أبوحجر.

كما حضر الاجتماع مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بجهاز خفر السواحل عميد سالم أوحيدة، وآمر قسم التحري والمعلومات بقوة مكافحة الإرهاب عميد فاروق محمد شنينة، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالجهاز عميد خالد دحيم، وممثل عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عقيد عبدالرزاق الغزيوي، ومدير مكتب مكافحة الإرهاب بالمجلس الرئاسي حسام عبدالقادر.

وأكد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة، منوهاً إلى استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية وحمايتها من أي خروقات قد تهدد الأمن القومي وسلامة الوطن والمواطن.

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