الدبيبة: نعلن مجددا الحفاظ على إجراء الانتخابات وتأمينها في الوقت المحدد

وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة خريجي الدفعة الثالثة لمنتسبي جهاز دعم المديريات بالنت بالمناطق، قائلا، “انتم أمل جديد يبعث على التفاؤل وخطوة متقدمة في طريق تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا”.

وقال “الدبيبة”، في كلمة له خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الجديدة من منتسبي جهاز دعم المديريات بالمناطق، “الانتخابات التي نعلن اليوم مجددا الحفاظ على جاهزيتها وتأمينها وإجرائها في الوقت المحدد وهذا واجبنا المناط به جميعا”، مشيرا إلى أن ليبيا في مرحلة تستكمل فيها بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.

وشارك الدبيبة مساء اليوم، رفقة وزير الحكم المحلي ووكيلي وزارة الداخلية، في احتفالية جهاز دعم المديريات بالمناطق لتخريج الدفعة الثالثة من منتسبيه الذين تلقوا تدريبهم تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمعهد عمليات الشرطة.

وحسب بيان للحكومة، فقد تخلل الاحتفالية عدد من العروض الفنية التي نفذها الخريجون لإظهار قدرتهم على تنفيذ عدد من المهام المتسقة مع عمل الجهاز.