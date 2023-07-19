الهلال الليبي يكشف عن مصير المدرب المصري محمد عودة

كشف مصطفى التاجوري مدير الكرة في نادي الهلال المنافس بالدوري الليبي الممتاز عن موقف الإدارة من تجديد عقد المدرب المصري محمد عودة.

وأكد التاجوري أنه تم الاستقرار على تمديد عقد عودة ليقود الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف التاجوري في تصريح لموقع كووورة: “جميع عناصر الفريق مستمرة معنا الحمد لله، وما يتم تداوله عن رحيل عدد من اللاعبين مجرد إشاعات”.

وتابع: “اللاعب طه الشلوي عقده مستمر مع النادي، وستكون هناك إضافات للفريق”.

وأردف: “شخصيا، أعتبر أن الهلال قدم موسما ممتازا، ونجحنا في إثبات قوتنا المعتادة، وكنا ندا قويا لكل الفرق”.

واسترسل: “أحب أن أشكر الجميع سواء الطاقم الفني أو الإداري والطبي والإعلامي، وكل من ساعد في إنجاح الموسم الرياضي”.

وزاد: “أشكر الجميع وعلى رأسهم الأستاذ علي الشريف رئيس النادي حيث كان داعما قويا لنا جميعا، ووفر كل شيء من أجل نجاح الفريق”.

وختم: “الحمد لله أداء الفريق في مرحلة الدوري السداسي أرضتنا جميعا، ولو كان معنا التوفيق في أكثر من مباراة لتغير الوضع”.