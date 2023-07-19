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الطرمال: ندرس التعاون بين ليبيا والدول العربية في مجال الأسرة والطفل

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زارت وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حورية الطرمال، دار الأيتام في مدينة مصراتة، رفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير صندوق التضامن في المدينة.

وأعربت الطرمال خلال زيارتها، عن تقديرها لجهود القائمين على رعاية احتياجات نزلاء الدار من أطفال بمختلف الأعمار، مثنية على ما تتمتع به دار الأيتام في مصراتة من مقومات وإمكانيات لرعاية النزلاء.

وقالت الطرمال إن وزارة شؤون المرأة بصدد دراسة آلية للتعاون المشترك وفتح آفاق التبادل المعرفي والخبرات بين ليبيا والدول العربية في مجال الأسرة والطفل، مؤكدة عزمها التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ برامج لتطوير مراكز نموذجية تسهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء.

 

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صحيفة الساعة 24

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