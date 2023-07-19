النجم الليبي مؤيد اللافي يعلن الرحيل عن الوداد المغربي

أعلن النجم الليبي مؤيد اللافي رحيله عن الوداد المغربي، بعد 3 سنوات قضاها مع الفريق.

وقال اللافي، عبر حسابه على فيسبوك: “حققت مع الفريق 3 ألقاب: دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي (مرتين)”.

وأضاف: “فخور أن أكون جزءا من تاريخ وبطولات هذا النادي الكبير، أشكر كل الجماهير الودادية على كل الحب والاحترام، وهي دائما ما كانت الداعم الأول”.

وختم: “أتمنى لكم التوفيق والنجاح في قادم المواعيد.. ديما وداد”.

ويعد اللافي (27 عاما) من الأسماء البارزة في كرة القدم الليبية خلال السنوات الأخيرة، وسبق أن لعب للأهلي طرابلس وسانتا كلارا البرتغالي واتحاد العاصمة الجزائري والشباب السعودي.