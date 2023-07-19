حمزة لـ “الصور”: نتطلع لترسيخ سيادة القانون في ظل المراحل الانتقالية

استقبل النائب العام الصديق الصور، الناشط الحقوقي، أحمد حمزة، الذي وجه الشكر والتقدير على جهود وكلاء النيابة في مواجهة الفساد.

وقال حمزة في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “سعدت بتجدد اللقاء مع المستشار النائب العام الصديق الصور ، وأثنى على الجهود الحثيثة التي يقوم بها وكلاء النيابة بمكتب النائب العام في مسائل ضمان الحقوق وصون مكتسبات الدولة ومواجهة الانحرافات الضارة بالصالح العام”.

وختم موضحًا أنه يتطلع إلى “ترسيخ سيادة القانون في ظل المراحل الانتقالية في بلادنا”.