بومريز: دخول 70 سودانيا من أصول ليبية عبر منفذ “العوينات”

أوضح سفير ليبيا لدى السودان فوزي بومريز أنه تم إجلاء أبناء الجالية الليبية على مرحلتين، الأولى نقل عدد من المواطنين وأقارب العاملين وأفراد العاملين بالبعثة من الخرطوم في الأسبوع الثاني من المعارك بالتنسيق مع السفارة التركية كباقي السفارات إلى بورتسودان ثم نقلهم إلى طرابلس .

وأضاف بومريز في مداخلة هتفية مع قناة “ليبيا الوطنية”: “استطعنا نقل ما يقارب 90 مواطنا إلى مدينة بورتسودان وتم توفير طائرة من شركة الخطوط الأفريقية لإعادتهم إلى ليبيا”

وتابع: “المجموعة الأخيرة وصلت إلى دارفور ودخلوا الحدود الليبية ويعلم الجميع أن الحدود مقفولة منذ عام 2011ببقرار من المؤتمر الوطني، وفي هذه الظروف الاستثنائية تم دخول حوالي 70 شخصا أصولهم ليبية بعضهم يحمل جوازات سفر سودانية ولديه أوراق ثبوتية تثبت أصوله الليبية، وبعضهم يحمل جوازات سفر غير ليبية وسودانية”.

واستكمل السفير: “اجتمعنا برئيس مصلحة الجوازات في طرابلس وتم الاتفاق على حل إشكالية دخولهم رسميا عبر منفذ العوينات بشكل استثنائي بكافة الإجراءات والقوانين النافذة بالدولة الليبية”.

وواصل بومريز: “لا يزال بعض الحالات الفردية تظهر من وقت لآخر، وبالأمس تواصل معنا أحد الأشخاص أمه ليبية ونحاول أن نقدم له المساعدة”، مشيرا إلى أن خلية الأزمة المشكلة بقرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ستعقد اجتماعا الأحد القادم لمناقشة كل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة والظروف الحالية.