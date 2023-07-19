حكومة الوحدة تتخذ خطوات جديدة بشأن الحاجة الليبية المفقودة في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تكفلها بتسفير ابن الحاجة برنية ثابت وابن أخيها إلى المملكة السعودية، لمتابعة جهود البحث عن الحاجة المفقودة في مكة المكرمة أثناء أدائها مناسك الحج.

وأكدت الوزارة استمرار الاتصالات والتنسيق المباشر مع السلطات السعودية المختصة بالشأن للبحث عن المفقودة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في فيسبوك اليوم الأربعاء.

وفي الأثناء عقد مسؤول الحجاج الليبيين صبري الفرجاني بمقر البعثة بالمدينة المنورة، اجتماعا مع ابن الحاجة المفقودة أنور سلطان حول جهود البحث عن والدة الأخير، مؤكدا حرصه على متابعة البحث عن الحاجة برنية ثابت، وتذليل كل الصعاب التي تساعد الفريق المتطوع للعثور عليها.