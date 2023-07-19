المتحدث باسم “داخلية الدبيبة”: شرعنا منذ أشهر في خطط لتأمين العاصمة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة عبدالمنعم العربي: شرعنا منذ أشهر في وضع خطط أمنية منها ما يتعلق بالعاصمة.

وأضاف العربي في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الوطنية” أن “الخطة رقم 3 هي الخاصة بحماية الحدود في المنطقة الغربية وهي المساحة الممتدة من رأس اجدير إلى منفذ وازن”.

وتابع: “تم تدعيم الجهاز بالدوريات الصحراوية والأعضاء وفق دورات تدريبية منظمة، وخطة لوزارة واضحة جدا وهي تأمين الحدود من شتى أنواع التهريب سواء تهريب المهاجرين أو المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو وقود أو آثار وما إلى ذلك وسُجلت قضيا ضبطية”.