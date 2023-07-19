وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية يناقشان التدريب المهني لذوي الهمم

العنوان-طرابلس

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة على صعيد التدريب المهني لذوي الهمم. في هذا السياق، استعرض العابد نتائج الدورة التدريبية التي انطلقت في المركز الليبي – الكوري، وشملت أكثر من 40 متدربا من ذوي الهمم، في مجالات مختلفة، وفق بيان وزارة العمل.

وأكد وزير العمل استمرار دعم مبادرة المرأة المنتجة من خلال تدريبها في المجالات التي يحتاجها سوق العمل.

ويوم الاثنين الماضي شددت الكيلاني، خلال جولة تفقدية في مركز جنزور لتأهيل المعاقين، على ضرورة تنفيذ جميع مراحل صيانة المركز وتطويره في الوقت المحدد، حتى يتمكن من تقديم خدماته للمواطنين.