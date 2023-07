بسبب انتقاداته.. العفو الدولية توثق اعتقال الناشط بلقاسم الجارد في بنغازي

قالت منظمة العفو الدولية إن جهاز الأمن الداخلي اختطف الناشط بلقاسم الجارد نهاية الشهر الماضي من منزله في مدينة بنغازي.

وذكرت العفو الدولية عبر تويتر أن بلقاسم الجارد موقوف فقط لدى جهاز الأمن الداخلي، بسبب انتقاداته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت العفو الدولية أنها وثقت كيف أخضع جهاز الأمن الداخلي منتقدي مايسمى “القوات المسلحة العربية الليبية” للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

ودعت العفو الدولية مايسمى “القوات المسلحة العربية الليبية” إلى الإفراج عن الجارد، والكشف مصيره وضمان حمايته وغير من المختطفين من التعذيب.

ويكثّف جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية خلال المدة الأخيرة حملات الاعتقال ضد النشطاء ومنتقدي خليفة حفتر وأبنائه بمدينتي بنغازي وسرت.

المصدر: منظمة العفو الدولية

