“اللافي” يبحث في الكونغو دعم الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية الليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسيو انغيسو، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، في العاصمة برازافيل.

وحضر اللقاء كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد اللباد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء جاء لبحث آليات دعم الاتحاد الأفريقي لجهود المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي على المستوى القاري والدولي.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء التأكيد على دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع الذي سينعقد في العاصمة برازافيل لوضع المقترحات لنجاح تنظيم هذا الحدث الوطني بمشاركة الأطراف المعنية.

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