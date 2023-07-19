بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.. “اللافي” يلتقي رئيس جمهورية الكونغو برازافيل

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التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء في العاصمة برازافيل رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسيو انغيسو، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، ووزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد اللباد؛ لبحث آليات دعم الاتحاد الافريقي لجهود المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي على المستوى القاري، والدولي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع الذي سينعقد قي العاصمة برازافيل؛ لوضع المقترحات لنجاح تنظيم هذا الحدث الوطني بمشاركة الأطراف المعنية.