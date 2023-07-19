الأهلي طرابلس يوضح بشأن مايتم تداوله عن إبرام صفقات جديدة

نفى مسؤول الإعلام بنادي الأهلي طرابلس “مفتاح المقعمز” مايتداول حول إبرام النادي صفقات جديدة غير المعلن عنها اليوم.

وأشار المقعمز في تصريحات صحفية لمنصة صفر إلى توجه بعثة النادي إلى السعودية لخوض منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد مسؤول الإعلام بنادي الأهلي طرابلس إعلان قائمة الفريق الرسمية للعام المقبل فور انتهائها.

وقال المقعمز سيخوض الفريق مباراة ودية أمام نادي الوحدة الإماراتي يوم 22 من هذا الشهر .

وأوضح المقعمز، أن الهذلي وموجيشا والصويعي هم آخر الصفقات قبل انطلاق البطولة العربية مؤكدًا أن قائمة الفريق هي نفسها من خافت منافسات الدورين الأول والثاني من البطولة العربية باستثناء الحنشي وإضافة ثلاث أسماء جديدة.