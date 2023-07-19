عميد وازن: لم نستلم أي ميزانية من حكومة الدبيبة المنتهية

نفى عميد بلدية وازن أحمد عيسى استلام أي ميزانية من الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حتى الآن من الباب الثاني ولا الثالث.

وقال عيسى في تصريح صحفي إن “الخدمات كلها تواجه مختنقات، منها المياه والصرف الصحي والكهرباء؛ لقلة الميزانيات”، مشيرا إلى وجود الوقود بشكل بسيط، متابعا: نحن منطقة حدودية والكميات التي تصل لا تكفي المواطنين والمسافرين بحكم قرب منفذ وازن مع تونس.

ولفت عيسى إلى أن المعبر غير مفعل لعبور التجارة وهو ممر لعبور المسافرين فقط ومن ثَم فلا إمكانية لاستغلاله كمورد للبلدية، ونعمل على أن يكون معبرا تجاريا الفترة القادمة.

وأضاف عميد البلدية: نعاني من اكتظاظ التلاميذ وعجز في الفصول الدراسية ونطالب بإنشاء مدارس أخرى، ولدينا مستوصف قروي ووحدة إسعاف ومركز تطعيمات يقدم خدمات بسيطة؛ لعدم توفر الكوادر الطبية.

وتطرق إلى قرار ضم المديريات، مبينا أنه لاقى احتجاجات في وقت تشهد مناطق الجبل استقرارا وانسيابية في حركة المرو بينها رغم قلة الإمكانيات، وكان الوقت غير مناسب لوضع هذه الخطة من قبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة المنتهية عماد الطرابلسي، التي تحتاج لدراسة دقيقة.

وأكد عيسى أنه “جرى اتفاق على تشكيل لجنة من مديريات الأمن، وأن الجهود حاليا تبذل في هذا الاتجاه لحل الإشكالية”.