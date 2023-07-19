المشري وعميد نالوت يناقشان قضايا تهريب الوقود والبشر

العنوان-طرابلس

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، قضايا تهريب الوقود والبشر.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد في مقر مجلس الدولة طرابلس، إلى المشكلات التي تواجه بلدية نالوت في توفير الخدمات للمواطنين، وسبل تذليلها.

وأكد المشري على ضرورة الاهتمام بالبلديات، وتوفير كل احتياجاتها، وتحقيق التنمية فيها، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود.

وشدد المشري على دور المصالحة الوطنية في تحقيق السلم الاجتماعي، ودور الأعيان بالمناطق في تحقيق المصالحة.