عميد بلدية يفرن: قرار دمج مديريات الأمن اتخذ بطريقة جهوية ستسبب فتنة بين أهل الجبل

ليبيا – قال عميد بلدية يفرن حسين كافو، إنهم ليسوا ضد قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي بشأن ضم مديريات الأمن لكنه اتخذ بطريقة جهوية ستسبب فتنة بين أهل الجبل.

عميد يفرن وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أكد على ضرورة توحيد مدن الجبل وليس تفريقها،مضيفا:” تواصلنا مع رئيس الحكومة وشكل لجنة ولكنها لم تجتمع معنا بعد ولم تتواصل معنا”.

ودعا عميد البلدية وزير الداخلية عماد الطرابلسي ورئيس الحكومة إلى التريث في القرار؛لأن عواقبه وخيمة على أهالي الجبل الذين يرفضونه بشكل كامل.