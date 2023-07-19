مجموعة : خفر السواحل الليبي هاجم قارب صيد إيطاليا

روما (رويترز) – قال رئيس مجموعة إيطالية لملاك السفن يوم الثلاثاء إن خفر السواحل الليبي هاجم قارب صيد إيطاليا بمدفع رشاش في المياه الدولية، مضيفا أن حكومة روما ربما منحت قارب الدورية لليبيا.

وأضاف فابيو ميكاليتزي رئيس اتحاد ملاك السفن في صقلية أن قارب الصيد أوريتزونتي كان مبحرا على بعد نحو 94 ميلا إلى الشمال من مدينة مصراتة الليبية حينما وقع الهجوم، الذي ألحق أضرارا بالقارب لكنه لم يتسبب في إصابات خطيرة.

وذكر ميكاليتزي لرويترز أن الهجوم ألحق أضرارا بالغة بدفة القارب وأن ربانه يعاني من حالة صدمة.

وقال اتحاد ملاك السفن في بيان “هز هذا العمل العدواني غير المسبوق المجتمع البحري في صقلية هزة عنيفة ويتطلب ردا حاسما وفوريا من المؤسسات الإيطالية والدولية”.

وورد في بيان الاتحاد “يحتفظ ميكاليتزي بحق مقاضاة السلطات الليبية وأفراد طاقم قارب الدورية، الذي منحته إيطاليا لليبيا فيما يبدو، بسبب هذا الهجوم شديد الخطورة”.

ولم يرد تعليق من السلطات الليبية.

وقال مصدر بوزارة الخارجية الإيطالية لرويترز إن الليبيين هاجموا القارب بذريعة أنه كان يصطاد في مياههم.