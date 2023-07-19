اللافي يبحث مع رئيس الكونغو دعم الاتحاد الافريقي لجهود المصالحة الوطنية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي اليوم الأربعاء في العاصمة برازافيل رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسيو انغيسو، رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

وحضر اللقاء كل من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمد اللباد، لبحث آليات دعم الاتحاد الافريقي لجهود المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي على المستوى القاري، والدولي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع الذي سينعقد قي العاصمة برازافيل لوضع المقترحات لنجاح تنظيم هذا الحدث الوطني، بمشاركة الأطراف المعنية.