باتيلي والمنقوش يبحثان جهود دعم إجراء الانتخابات في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الجهود المبذولة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية.

جاء ذلك خلال استقبال المنقوش لباتيلي بديوان الوزارة في طرابلس، حيث قدم المبعوث الأممي إحاطته حول المشاورات السياسية التي تجريها البعثة مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وجدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة تكثيف المشاورات، ودعم كل الجهود الرامية لإجراء الانتخابات على أسسٍ قانونية متينة وتوافقٍ واسع بين جميع الأطراف.