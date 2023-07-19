كمين محكم يسفر عن القبض على متهم خطير بإنتحال شخصية تاجر معروف

تمكن “مركز شرطة بوعطني” بمديرية أمن بنغازي ينجح في القبض على شخص يمتهن النصب والإحتيال قام بإنتحال شخصية تاجر معروف وقام بالنصب على عدة تجار أغنام ومواد كهربائية ومواد صحية سجلت ضده اكثر من 16 محضرا لدى مراكز الشرطة.

وفي اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وعقب ورود معلومات عن أحد المطلوبين لدى المركز في عدة وقائع نصب وإحتيال منها انتحال شخصية تاجر معروف والنصب على تاجر أغنام في عدد 10 مواشي والنصب على تاجر مواد صحية بمبلغ 1667 والنصب على تاجر مواد كهربائية بمبلغ كبير والنصب على أصحاب بطاقات فيزا مصرفية بمبلغ 14800ألف دينار وعلى الفور انطلقت عمليات البحث والتحري عن الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم اول عيد الحبوني .

وأسفرت جهود التحريات عن تحديد محل سكن الشخص المطلوب وإعداد كمين محكم له وضبطه والإنتقال به إلي المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعي ش.م.م من مواليد1969 ليبي الجنسية وإعترف بما نسب إليه وبالتعميم عليه اتضح انه مطلوب على ذمة 12 محضراً لدى مراكز الشرطة مركز شرطة رأس اعبيدة نصب واحتيال ولدى مركز شرطة العروبة النصب على تاجر سلعة ومطلوب لدى مركز شرطة الصابري وبنينا وعند ايداعه بالحجز القانوني للمركز توافد عدد من المواطنين لفتح محاضر ضده كونه قام بالنصب والإحتيال عليهم.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة…