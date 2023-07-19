صوان: تجربة “المؤتمر الوطني” كانت أفضل بكثير مما هو موجود حاليًا

رأى رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، أن أي تنظيم يسعى لمصلحته الخاصة التي تتعارض مع مصلحة الوطن، وهذه رواسب ما كان يُقال سابقَا حول من تحزب خان، مدعيا أن تجربة “المؤتمر الوطني” كانت أفضل بكثير مما هو موجود حاليًا، بحسب تعبيره.

وقال صوان، القيادي في تنظيم الإخوان، في تصريحات تلفزيونية: “لا يُمكن أن ننزل أحزابًا من السماء جاهزة إلى ليبيا، لأن التجربة الليبية جديدة وبها نجاحات وأخطاء، ولا يوجد في ليبيا حزب اسمه حزب الإخوان المسلمين، ولكن هناك أحزاب وليدة المجتمع الليبي”، وفقا لقوله.

وأضاف “الانكسار في التجربة الديمقراطية الليبية أثر على الكل، وله عوامل داخلية وخارجية، ولكن تجربة المؤتمر الوطني العام رغم كل ما كان يقال عنها، كانت أفضل بكثير مما هو موجود حاليًا”، على حد وصفه.

وتابع “الليبيون رغم أنهم حملوا السلاح، لكن حصلت ممارسات ديمقراطية في 2012م، ونحن لم نبدأ حياة حزبية صحيحة لأن تحالف القوى الوطنية في القوائم الأغلبية الساحقة، ولكن لم يتم تمكينه من تشكيل الحكومة”.

واستطرد “البعض يتحدث عن العمل الحزبي، ولكنهم في واقع الأمر ضد العمل الحزبي والعمل السياسي الديمقراطي بشكل عام”.

واستكمل “لا نستطيع أن نعزل الواقع الليبي عما يجري في المنطقة، الطموح كان عاليًا في فكرة التغيير من اليمن إلى تونس ومصر، لكن ما حصل من ارتداد كان خطيرًا”.