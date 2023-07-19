حكومة الدبيبة: تمكنا من الحصول على تأشيرات لأسرة الحاجة برنية للمساعدة في البحث عنها بالسعودية

أكدت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد تمكنها من إنهاء إجراءات سفر أفراد من أسرة الحاجة المفقودة برنية مصباح الثابت إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة في البحث عنها.

وذكرت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أنه تم التنسيق بين إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لإجراءات سفر أفراد من أسرة الحاجة المفقودة برنية مصباح الثابت إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت أنها فدمت تسهيلات لإجراءات سفرهم من بينها حصولهم على تأشيرات الدخول للمملكة السعودية عبر تنسيق بين سفارتي ليبيا في الرياض وتونس والسفارة السعودية في تونس والقنصلية الليبية في جدة وهيئة شؤون الحج والعمرة.

وتابعت أنه يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات عبدالحميدالدبيبة بتكثيف جهود البحث عن الحاجة برنية المفقودة منذ قرابة شهر أثناء تأديتها مناسك الحج، على أن تتولى الجهات الحكومية التنسيق مع السلطات السعودية في عمليات البحث والتحري.