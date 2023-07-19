ضبط 3 مخازن بداخلها مواد تنظيف تسوق بصلاحية غير صحيحة

العنوان-طرابلس

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، أن ضبط شاحنة محملة بمواد منتهية الصلاحية قاده إلى العثور على ثلاثة مخازن كبيرة بداخلها مواد تنظيف متعددة الأصناف منتهية الصلاحية، ويجرى تسويقها بتواريخ صلاحية غير صحيحة وغير منطقية.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى 10 يوليو الجاري حينما تمكن مكتب المركز بالزاوية من ضبط شاحنة محملة بمواد تنظيف منتهية الصلاحية ما أثار شكوكا حول مصدر هذه المواد.

وبناء على ذلك، أجرى فرعا المركز بالجفارة والزاوية وجهاز الحرس البلدي ومديرية أمن الجفارة بحضور نيابة النظام العام بجنوب طرابلس جولة تفتيشية لفتح ثلاثة مخازن كبيرة تحتوي على مواد تنظيف تبيّن أنها منتهية الصلاحية.

ولاحظ مفتشو المركز أن هذه المخازن تحتوي على عبوات معجون أسنان، وصابون غسيل، وصحون، وملابس، وزيوت، وروائح، ومزيلات عرق، منتهية الصلاحية.

وأثبت المفتشون وجود تلاعب بتواريخ صلاحية بعض السلع لتصل إلى 2056، رغم أن صلاحيات كل المنتجات داخل هذه المخازن لا تتعدى العام 2011.

وأشار المركز إلى تحريز كامل الكمية دون أن يحددها، بهدف إعدامها وإحالة موضوعها إلى الجهات القضائية المختصة.