القبض على سوداني قام بقص وسرقة كابل كهربائي

تمكن “مركز شرطة الصابري” بمديرية امن بنغازي القبض على سوداني الجنسية قام بقص و سرقة كابل كهربائي من أمام ورشة مواطن ….

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بشكواه إلى مركز شرطة الصابري ضد مجهول قام بقص وسرقة كابل كهربائي من أمام ورشته .

وأضاف أيضا ان الكابل الكهربائي ملك للدولة وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع المعلومات عن الفاعل وعند وصولهم إلى مكان الواقعة تم مراجعة تسجيل كاميرات المراقبة بالمكان وأسفرت جهود التحريات عن تحديد هوية الشخص المطلوب وتحديد مكانه وعلى الفور تم إعداد كمين مُحكم له وضبطه والانتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.أ.ع من مواليد 1993 وتم إحالته إلى النيابة العامة..