الرئيس الكونغولي يبحث مع اللافي ووفد الاتحاد الأفريقي ملف المصالحة بليبيا

التقى رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسيو انغيسو، رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، الذي بحث معه آليات دعم الاتحاد الافريقي لجهود المصالحة الوطنية.

وجرى اللقاء الذي عقد في العاصمة الكونغولية برازافيل، بحضور كل من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي، ووزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمد اللباد.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع الذي سينعقد قي العاصمة برازافيل لوضع المقترحات التي تضمن نجاح تنظيم هذا الحدث الوطني، بمشاركة الأطراف المعنية.