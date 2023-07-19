انطلاق فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد

انطلقت في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي، والذي يحتوي على المنتجات الطبيعية الليبية المميزة، ويستمر حتى يوم الـ 23 من يوليو الجاري.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة في البيان إن فعاليات المعرض انطلقت بحضور السفير الليبي لدى صربيا محمد بن غلبون، ومدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب، ورئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول.

ومن الجانب الصربي، نائب رئيس مجلس الشعب الصربي أسامة زوكورليتش، ومفتي عام صربيا ورئيس المشيخة الإسلامية الشيخ مولود دوديتش، إلى جانب عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في صربيا.

وذكر البيان أن المعرض احتوى على المنتجات الطبيعية الليبية المميزة، مثل زيت الزيتون والتمور والعسل، ومنتجات الألبان والأسماك المعبأة والمصنعة في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن المعرض يستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري باستضافة من السفارة الليبية في بلغراد، وتنظيم مركز تنمية الصادرات وشركة سبيس للمعارض، وبرعاية الهيئة العامة للمعارض.

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