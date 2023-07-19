كرموس: منع أعضاء “الدولة” من السفر سيصب في صالح المشري في انتخابات رئاسة المجلس

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس، إن حادث منع أعضاء المجلس من السفر سيصب في صالح المشري في انتخابات رئاسة المجلس.

وأضاف كرموس أن أعضاء مجلس الدولة كافة استنكروا الواقعة كونها تجسد تقييدًا للحق الدستوري بالسفر والتنقل.

وتابع أن افتعال حكومة الدبيبة للواقعة بالتزامن مع إقرار مجلس الدولة لخارطة طريق، يرهن على سعي الحكومة المنتهية لإجهاض مسارالانتخابات.

وبين كرموس أنه يوجد تيار بمجلس الدولة مؤيد للتقارب مع البرلمان لإيمانه بأنه قد لا يوجد حل سياسي لأزمة البلاد من دونه.

وأشار إلى أن القرارات المصيرية بمجلس الدولة تُتخذ عبر تصويت الأعضاء، لا فرضها عبر رئيسه وهذا ما ظهر جلياً في خارطة الطريق السياسية، التي أقرت بشكل مبدئي لوجود ملاحظات عليها.

و لفت كرموس إلى أن العدد الإجمالي للأعضاء هو ما يقارب 138 عضواً، والتيار المؤيد للتقارب مع البرلمان يضم حوالي 53 عضواً، أي أن المجلس يتعادل عددياً مع التيار الآخر.

وذكر أن الشريحة الواقفة بالمنطقة الرمادية هي من ستحدد النتيجة بفوز أي تيار في انتخابات رئاسة المجلس المُقبلة.