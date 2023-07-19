هداف الدوري الليبي ينضم الى الأهلي طرابلس

أعلن نادي الأهلي طرابلس، اليوم الأربعاء بشكل رسمي، ضم المهاجم أحمد كراوع قادما من الأهلي بنغازي.

وكشف حساب الأهلي طرابلس الرسمي على “فيس بوك” عن الصفقة، حيث نشر “المفاوضات لم تستغرق 72 ساعة وكراوع اختار الأهلي”.

وشهد توقع العقد مع أحمد كراوع، ساسي بوعون رئيس نادي الأهلي طرابلس وأسامة طليش مدير الكرة بالنادي.

ويعتبر أحمد كراوع، أحد ابرز مهاجمين كرة القدم الليبية في السنوات الأخيرة وتوج بجائزة هداف الدوري الليبي الممتاز، في أكثر من مناسبة كان آخرها هذا العام، حين سجل 14 هدفا.

ويستعد الأهلي طرابلس بقيادة مدربه التونسي طارق جرايا للمشاركة في بطوله الأندية العربية، حيث وضعته القرعة في مجموعة قوية تضم الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.

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