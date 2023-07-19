وزير “تخطيط الدبيبة” من نيويورك: ليبيا شهدت برامج وطنية للتنمية في عدة مجالات خلال العامين الماضيين

ترأس وزير التخطيط محمد الزيداني بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وفد ليبيا في المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي عقد بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بـنيويورك.

وقال “الزيداني” في كلمة له، إن ليبيا شهدت خلال العامين الماضيين انطلاق برامج وطنية للتنمية في عدة مجالات، أبرزها خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى إنجازها العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات كالطرق وإمدادات المياه والبنية التحتية وغيرها.

وأشار وزير التخطيط إلى أن ليبيا وقعت مع بعثة الأمم المتحدة إطار التعاون في التنمية المستدامة (2023 – 2025)، الذي طابق بين مشروعات التنمية المحلية مع البرامج القطرية للمنظمات الدولية.

وأكد “الزيداني” احتياج ليبيا إلى شراكة حقيقية ودعم المجتمع الدولي للمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشار إلى أن ليبيا ستقدم عن طريق لجنة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، تقريرها الطوعي الثاني في العام القادم 2024.