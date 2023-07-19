وزارة الصحة الليبية تعلن عن إطلاق منظومة إدارة نظم المعلومات بالمستشفيات والمرافق الصحية

الوطن| رصد

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن إطلاق منظومة إدارة نظم المعلومات بالمستشفيات والمرافق الصحية والتي تعد أحد أعمدة استراتيجية الوزارة لإصلاح النظام الصحي.

حيث ستقوم الوزارة بربط جميع المستشفيات والمرافق الصحية والصيدليات في القطاعين العام والخاص بمنظومة واحدة تشمل بيانات الأدوية وعددها وتاريخ صلاحيتها، بالإضافة إلى تدوين معلومات المريض والطبيب المعالج وإنشاء ملف طبي خاص به يشمل كل التحاليل والمسوحات الطبية والتقارير الطبية والأدوية تحت الإشراف والمتابعة التامة من قِبل الوزارة لوقف سوء الإدارة والفساد والهدر عن طريقمراقبة فعاليات ونشاطات القطاع الصحي بالكامل.