“الناظوري” و”الحداد” يزوران متحف الجيش الفرنسي برفقة أعضاء لجنة “5+5”

الوطن| رصد

زار رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة عبدالرازق الناظوري ورئيس الاركان العامة عن المنطقة الغربية محمد الحداد وأعضاء اللجنة المشتركة متحف الجيش الفرنسي في باريس وهو أحد أهم المتاحف الفرنسية، ويعود تاريخه إلى عام 1903 م.

ويُلقي هذا المتحف الضوء بشكل كبير على صناعة الأسلحة والتغيرات التي شهدتها على مرّ السنين، من خلال معروضات تعكس تطوّر الأسلحة وصناعتها، كما يعرض المتحف آثار تُذكّر الزوّار ببعض الشخصيات والحُكّام الذين كانوا أساساً في تكوّين التاريخ العسكري الفرنسي.