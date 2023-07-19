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اللافي: ندعو أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة لوضع مقترحاتهم

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصل النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي الأربعاء إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال اللافي في تغريدة عبر “تويتر”: أكدنا في اللقاء الذي جمعنا بالعاصمة برازافيل بالرئيس ديني ساسيو انغيسو، رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، على دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع لوضع المقترحات التي تضمن تنظيم الحدث الوطني، بمشاركة كل الأطراف المعنية.

يشار إلى أن الناطق باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة صرحت بأن اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، ستعقد اجتماعها الأول الخميس في العاصمة الكونغولية برازافيل.

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صحيفة الساعة 24

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