لجنة “توطين الطاقة الشمسية” تتابع مشروع محطة “المخيلي”

الوطن| ليبيا

تابعت لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية، اليوم الثلاثاء مشروع محطة المخيلي، وذلك ضمن مشاريع الطاقة التي اطلقتها الوزارة في المدة الماضية لإقامة محطة طاقة شمسية في صحراء منطقة المخيلي جنوب مدينة القبة.

وزارت اللجنة قطعة الارض التي سيقام عليها المشروع برفقة المجلس البلدي وأعيان وملاك الأرض التي تقدر مساحتها 600 هكتار، وتم استلام المستندات الخاصة بقطعة الأرض وتخصيص الموقع للمحطة.

ومن المقرر بدأ الأعمال المسحية والهندسية للموقع خلال الأيام القليلة القادمة لتسليمه للشركة المنفذة للمشروع، والجدير بالذكر أن هذه المحطة ستعمل على تحسين الجهد بالشبكة، لتنمية المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب.